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Talenti i ri i Barcelonës, Xavi Espart, ka ndezur atmosferën para El Clasicos së shumëpritur të së dielës, duke paralajmëruar se gjigantët katalunas janë të gatshëm për një përballje kundër Real Madridit.
Pavarësisht zhgënjimit nga humbja e fundit në Ligën e Kampionëve, futbollisti i ri është i bindur se skuadra e tij do të japë gjithçka në fushën e lojës në Camp Nou, raporton Goal, transmeton klankosova.tv.
Espart po kalon një periudhë të mirë në aspektin personal, pavarësisht rezultatit negativ të fundit të klubit në garat evropiane. Mbrojtësi i Barcelonës shënoi golin e tij të parë në Ligën e Kampionëve, në humbjen 4-2 ndaj Paris Saint-Germainit në “Parc des Princes”.
Në një prononcim për TNT Sports pas ndeshjes, adoleshenti foli për periudhën e vrullshme që po kalon, teksa po fiton gjithnjë e më shumë hapësirë në ekipin e parë. Goli i shënuar në kryeqytetin francez e çon në dy numrin e golave të tij me ekipin e parë, duke forcuar edhe më shumë ndikimin e tij nën drejtimin e trajnerit Hansi Flick.
Megjithatë, festimet janë lënë anash, pasi vëmendja tashmë është përqendruar te rivaliteti i madh me Real Madridin.
Duke folur për përballjen në Camp Nou, Espart i dërgoi një paralajmërim të qartë skuadrës madrilene.
“Do të jetë një luftë. Do të japim gjithçka; duhet të angazhohemi 100 për qind dhe kemi mundësinë t’u marrim sërish pikë atyre. Do të luftojmë deri në fund”, deklaroi Espart.