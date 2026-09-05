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Shumë njerëz këto ditë përdorin orë inteligjente për të numëruar hapat, unazat e gjumit ose monitorët e rrahjeve të zemrës.
Por Anketa e dytë vjetore e U.S. News & World Report mbi Plakjen e Shëndetshme, në të cilën morën pjesë 63 ekspertë, tregoi se bazat janë më të rëndësishme sesa e ashtuquajtura biohacking. Në vend që të përqendrohen në numërimin e hapave ose rrahjet e zemrës, ekspertët theksojnë ushtrimet e rregullta, një dietë të ekuilibruar dhe gjumin cilësor, shkruan EatingWell.
Ndërsa kjo këshillë tingëllon e njohur, studimi zbuloi gjithashtu disa fusha të habitshme që shpesh anashkalohen, por që ndikojnë ndjeshëm në plakjen e shëndetshme. Më poshtë, paraqesim katër faktorë në të cilët ekspertët u përqendruan posaçërisht, transmeton Klankosova.tv.
Izolimi social
Ekspertët që morën pjesë në studim ranë dakord në mënyrë dërrmuese se izolimi social, ose mungesa e lidhjes së qëndrueshme dhe kuptimplote me të tjerët, është faktori më i nënvlerësuar që përshpejton plakjen biologjike.
"Izolimi social gërryen ndjenjën e qëllimit dhe përmbushjes, dëmton shëndetin mendor, rrit stresin dhe prish gjumin. Të gjitha fushat e jetës ndikojnë te njëra-tjetra", thotë Dr. David Katz, një nga pjesëmarrësit në studim. "Efekti kumulativ është shpesh delikat dhe i fshehtë, dhe mund të jetë mjaft toksik."
Hulumtimet konfirmojnë se aktivitetet stimuluese sociale dhe intelektuale shoqërohen me funksion më të mirë njohës tek të rriturit e moshuar, ndërsa izolimi dhe vetmia shoqërohen me një gjasë më të ulët për plakje të shëndetshme.
Çrregullimi i ritmit cirkadian
Çrregullimi i ritmit cirkadian i referohet ndërprerjeve në ciklin natyror të gjumit dhe zgjimit. Edhe pse gjumi cilësor flitet shumë në kontekstin e jetëgjatësisë, vetë çrregullimi i ritmit diskutohet më pak. Ndërsa plakemi, prodhimi i melatoninës nga trupi ynë mund të ndryshojë, duke e bërë më të vështirë mbajtjen e një orari të qëndrueshëm gjumi.
Hulumtimet sugjerojnë se ndërprerja e ritmit cirkadian mund të jetë një shenjë dalluese e plakjes, dhe adresimi i kësaj çështjeje mund të ndihmojë në ruajtjen e shëndetit të mirë. Strategji të tilla si ushtrimet e rregullta, shmangia e vakteve menjëherë para gjumit dhe marrja e ilaçeve siç përshkruhet nga mjeku juaj mund të ndihmojnë në ruajtjen e një ritmi të shëndetshëm.
Stresi kronik
Stresi është pothuajse i pamundur të shmanget plotësisht, dhe problemet e vogla, të përditshme që mund të duken të parëndësishme më vete mund të grumbullohen me kalimin e kohës. Kjo kontribuon në zhvillimin e stresit të lehtë, por të pakontrolluar psikologjik.
Hulumtimet tregojnë se stresi kronik mund të kontribuojë në plakjen biologjike me kalimin e kohës, sepse ekspozimi i zgjatur ndaj stresit dëmton qelizat dhe nxit inflamacionin kronik në trup. Identifikimi i faktorëve të vegjël stresues të përsëritur gjatë gjithë ditës dhe gjetja e mënyrave për t'i zvogëluar ato mund të ndihmojë në zbutjen e të ashtuquajturve mikrostresorë në planin afatgjatë.
Toksinat mjedisore
Ndoshta keni dëgjuar për mikroplastikat dhe kimikatet që prishin hormonet, të njohura si prishës endokrinë. Ekspozimi i përditshëm ndaj këtyre substancave mjedisore mund të jetë një faktor tjetër i anashkaluar në procesin e plakjes. Ndërsa është e vështirë të shmangni plotësisht këto ndikime, ka mënyra për të zvogëluar ekspozimin tuaj, transmeton Klankosova.tv.
Rekomandohet të shmangni ngrohjen e ushqimit në enë plastike, të zgjidhni enë qelqi ose çeliku inox për ruajtjen e ushqimit dhe të kufizoni përdorimin e produkteve që përmbajnë prishës endokrinë të njohur. Hulumtimet tregojnë se disa kimikate mjedisore mund të ndikojnë në proceset biologjike të shoqëruara me plakjen, duke përfshirë stresin oksidativ dhe inflamacionin kronik.
Faktorë të tjerë të rëndësishëm
Ndërsa ekspertët u përqendruan në katër fushat e përmendura, ata shqyrtuan edhe artikuj të tjerë të rëndësishëm. Për shembull, suplementet dietike nuk u përfshinë në tre zakonet kryesore për plakjen e shëndetshme - ushtrimet, dieta dhe gjumi. Megjithatë, 35% e ekspertëve rekomandojnë marrjen e një multivitamine, ndërsa 22% këshillojnë marrjen e vitaminës D.
Gjithmonë rekomandohet të konsultoheni me një mjek para se të futni ndonjë suplement. Kur u pyetën për faktorët më të zakonshëm të anashkaluar në shëndetin e grave, ekspertët theksuan humbjen e dendësisë së kockave dhe masës muskulore gjatë perimenopauzës dhe menopauzës, njohjen e vonuar të sëmundjeve të zemrës dhe menaxhimin joadekuat të terapisë hormonale.
Rekomandime për plakje të shëndetshme
Ekspertët bien dakord që zakonet themelore janë më të rëndësishme sesa biohacking. Ata rekomandojnë një kombinim të stërvitjes kardio dhe forcës çdo javë dhe një dietë anti-inflamatore, të pasur me lëndë ushqyese, siç është dieta mesdhetare. Marrja e shtatë deri në nëntë orësh gjumë cilësor është gjithashtu çelësi.
Është e rëndësishme të përparësohen marrëdhëniet shoqërore, pasi mbajtja e lidhjeve kuptimplote mund të ngadalësojë plakjen biologjike. Së fundmi, mos i anashkaloni kontrollet parandaluese dhe punoni me mjekun tuaj për të monitoruar parametrat shëndetësorë që janë çelësi i plakjes.