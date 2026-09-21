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Një video e Vera Orës ku vajzat i fton të kenë kujdes në raport me djemtë, ka bërë xhiron e rrjetit.
Labinot Haxhiu, Jeton Halimi, Xhesiana Muka kanë diskutuar rreth kësaj teme në emisionin “Kosova Today”.
Ish-banori i BBVK-së, Labi, ka folur rreth termit “djemtë princesha”.
“Unë mendoj që termi princesha është pak i merituar, fatkeqësisht, se jemi lazdruar pak. Mendoj se na ka lazdru shumë rrjetet sociale dhe iluzioni që mundemi me arrit”, u shpreh ai.
Për më shumë, ndiqeni videon e mëposhtme: