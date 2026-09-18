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Djemtë e ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veselit, po marrin pjesë në protestën që ka nisur në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Ata janë parë në mesin e protestuesve që janë mbledhur në kundërshtim me aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Në mesin e të dënuarve është edhe babai i tyre, Kadri Veseli, i cili është dënuar me 18 vjet burgim nga Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Protesta është thirrur nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së me moton “Në mbrojtje të UÇK-së”./Klankosova.tv