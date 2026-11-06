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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, gjatë ceremonisë së diplomimit kadetëve të rinj të Policisë së Kosovës, ka përmendur dy djemtë e heronjve Enver Zymberi dhe Afrim Bunjaku, që janë pjesë e gjeneratës së 63-të.
Kurti tha se ata, duke ndjekur gjurmët e prindërve të tyre, do të vazhdojnë angazhimin në ruajtjen e rendit dhe zbatimin e ligjit.
“Mes jush gjenden edhe dy djemtë e heronjve tanë, Sokol Zymberi dhe Jetlum Bunjaku. Në gjurmët e prindërve të tyre, ata do të vazhdojnë angazhimin në ruajtjen e rendit dhe zbatimin e ligjit, sepse vetëm kësisoj e fuqizojmë Republikën e Kosovës, si dhe sigurinë dhe paqen për të gjithë.
Qeverinë tonë do ta keni përherë përkrah. Mbështetjen për Policinë e Kosovës e kemi dëshmuar vazhdimisht, në nivel shumë më të lartë dhe të pakrahasueshëm me periudhat e mëparshme.” /Klankosova.tv