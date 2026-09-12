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Djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, ka reaguar pas përfundimit të “Marshit për Liri”, i cili u mbajt sot në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Përmes një fotografie të publikuar në “Instastory”, Endrit Thaçi ka falënderuar qytetarët që morën pjesë në marsh, duke shprehur pritshmërinë për kthimin e babait të tij në Kosovë, së bashku me tre ish-krerët e tjerë të UÇK-së.
“Faleminderit Kosovë, të presim në Kosovë, babë, bashkë me shokët, UÇK”, ka shkruar ai./Klankosova.tv