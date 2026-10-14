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Deputeti i PDK-së, Altin Krasniqi, ka folur për gazetarët rreth vizitës së presidentes Justina Shiroka-Pula, në shtëpinë e ish-kryeparlamentarit, Jakup Krasniqit.
Ai tha se Shiroka-Pula u ka premtuar që do të bëjë gjithçka që mundet brenda kornizave ligjore për ish-krerët e UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
“Presidentja na ka thënë se çdo gjë që është brenda kornizave ligjore, ‘unë kam me bo me iu ndihmu në procesin e Apelit dhe në nënshkrimin e Ligjit’”, tha Krasniqi.
Pos tjerash, djali i ish-kreut të UÇK-së, tha se vizita e presidentes është e para në gjashtë vjet nga një përfaqësues i institucioneve.
“Është një rëndësi edhe për familjen, që institucionet janë të gatshme të kontribuojnë për me u mbrojt lufta e drejtë e UÇK-së”, tha ai.