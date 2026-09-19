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Djali i Jakup Krasniqit, Altini, po merr pjesë në protestën që po mbahet sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Ai i është bashkuar qindra qytetarëve e të rinjve që kanë mbushur sheshin e kryeqytetit për të shprehur mbështetjen e tyre për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po mbahen në Hagë, raporton Klankosova.tv.
Prania e tij mes protestuesve ka marrë vëmendje, ndërsa mesazhi i këtij tubimi mbetet i qartë, mbrojtja e vlerave të luftës çlirimtare dhe kërkesa për drejtësi.