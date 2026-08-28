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Djali i ish-futbollistit të Chelseas Eddie Newton, Cassius Newton, 34 vjeç, ka humbur jetën gjatë një ecjeje në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ai dhe miku i tij Aran Martinson, 33 vjeç, u gjetën të vdekur më 18 korrik në një zonë shkretinore pranë Ras Al Khaimah.
Në atë ditë temperaturat arritën rreth 40 gradë Celsius, ndërsa të dy ishin nisur herët në mëngjes për ecje.
Sipas mjekut ligjor, shkak i vdekjes ishin ndalimi i zemrës dhe frymëmarrjes, dështimi i organeve dhe stresi i rëndë nga nxehtësia.
Trupat e tyre u gjetën rreth tri-katër kilometra larg automjetit të tyre, të rrethuar nga shkëmbinj.
Eddie Newton luajti për Chelsean nga viti 1990 deri në 2001 dhe më pas shërbeu edhe si ndihmëstrajner i klubit.