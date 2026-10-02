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Djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi ka falenderuar qytetarët që iu bashkuan protestës në kundërshtim të aktgjykimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Përmes një postimi në "InstaStory", Endrit Thaçi tha se prania e qytetarëve dëshmon se e vërteta e një populli nuk mund të burgoset.
Tutje, Thaçi shkroi se për popullin ka vetëm dy fjalë: Pafajësi dhe liri!.
"Për ne, drejtësia ka vetëm dy fjalë: Pafajësi dhe liri dhe nuk do të ndalemi derisa ta arrijmë atë! UÇK", shkroi ai.