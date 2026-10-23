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Djali i dëshmorit, Mustafë Qorraj, Shpëtim Qorraj, është pjesë e politikës amerikane.
Ai po kandidon për asamblenë e Nju Jorkut në zgjedhjet e radhës, dhe për Klanin ka rrëfyer historinë e tij prekëse që e motivon për të dhënë kontribut për komunitetin e vet.
“Ajo periudhë ka qenë shumë e vështirë. Ajo periudha, sidomos humbja e prindit që ka qenë më 26 mars të vitit 1999 kur isha vetëm 13-vjeçar është një ndër periudhat më të vështira të jetës time”, ka thënë Qorraj në Edicionin Special të Klan Kosovës.
“Babai im ka qenë ushtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe ka qenë komandant në fshatin Pemishtë që është pjesë e Drenicës”.
“Ka qenë diçka shumë e vështirë, mirëpo çdo herë e përdori si motivim për me punu më shumë për komunitet e për popull”.