Lajmet e fundit
Sot shënohet 64-vjetori i lindjes së ish-komandantit të UÇK-së, Zahir Pajaziti.
Në nder të kësaj dite, ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj bëri homazhe tek shtatorja e komandantit për të nderuar veprimtarinë e tij kombëtare.
Haradinaj, njëkohësisht ish-komandant i UÇK-së për Zonën e Dukagjinit, uroi komandantin Zahir Pajaziti dhe tha se “një hero si ky na nderon”.
"Komandant Zahir Pajaziti, është brezi i parë i UÇK-së, themelues i UÇK-së, njëkohësisht komandant i shquar. Sot jemi në ditëlindjen e tij, një hero si Zahiri me plot kuptimin e fjalës na nderon e gëzuar ditëlindjen heroi ynë", tha Haradinaj.
Ndërsa për pjesën e rishqyrtimit të Ligjit për Speciale, ai nuk dha përgjigje.
Më 31 janar 2008, në 11-vjetorin e rënies, ish-presidenti Fatmir Sejdiu i akordoi Zahir Pajazitit dekoratën më të lartë shtetërore të Kosovës, Urdhrin Hero i Kosovës.
Me rastin e shënimit të ditëlindjes së heroit Zhair Pajaziti, sot Komuna e Podujevës, në bashkëpunim me shoqatat e dala nga lufta organizojnë ceremoni përkujtimore në Kompleksin Memorial në Orllan.
Pajaziti u lind më 1 nëntor 1962 në Turuqicë të Podujevës, derisa ra heroikisht në Pestovë të Vushtrrisë më 31 janar 1997.