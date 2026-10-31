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Ditët me shi dhe ndryshimet e motit mund të ndikojnë jo vetëm në disponimin tonë, por edhe në mënyrën se si ndihet trupi.
Gjatë ditëve me lagështi dhe presion të ulët atmosferik, disa persona mund të përjetojnë dhimbje koke, lodhje, përgjumje dhe dhimbje të kyçeve, veçanërisht ata që vuajnë nga probleme të mëparshme shëndetësore.
Mungesa e dritës së diellit mund të ndikojë gjithashtu në humor dhe energji, duke shkaktuar ndjenjë plogështie dhe ulje të motivimit.
Megjithatë, reagimi ndaj motit ndryshon nga personi në person. Për të përballuar më lehtë ditët me shi, rekomandohet gjumë i mjaftueshëm, ushqim i rregullt, hidratim dhe aktivitet fizik, edhe në ambiente të mbyllura./Klankosova.tv