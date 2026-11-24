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Nga viti 2021 dhe gjatë një periudhe dyvjeçare, Papa Françesku kishte kaluar një krizë shpirtërore, gjatë së cilës kishte ndier tundime nga vetë 'djalli' dhe kishte përjetuar vështirësi në ushtrimin e pushtetit në Kishën Katolike.
Këto detaje bëhen të ditura përmes një serie shënimesh të publikuara së fundmi nga ditari i tij personal.
Në ditarin e tij, ai përshkruan se kishte pasur vizione të 'djallit dhe të ferrit', si dhe kishte luftuar kundër tundimit për të kontrolluar të tjerët sikur të ishin marioneta. Megjithatë, në këtë vëllim nuk specifikohet se cilëve persona mund t'u jetë referuar, raporton CBC, transmeton Klan Kosova.
Françesku udhëhoqi Kishën Katolike për dymbëdhjetë vjet, deri në vdekjen e tij në prill të vitit 2025. /Klankosova.tv