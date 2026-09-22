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Dita Ndërkombëtare pa makina shënohet çdo 22 shtator.
Veçse, kjo ditë në Kosovë s’është që pati efekt, pasi në këtë datë gjithçka shkoi normalisht.
Për një ambientalist, kjo nuk duhej të ndodhte, pasi ka nevojë evitimi i mjeteve motorike në rrugë.
Faji, sipas Hasanajt, iu takon atyre që e kanë përgjegjësi informimin e zbatimin e ligjeve për ambient të pastër.
Që kjo të shmanget një inxhiniere e mjedisit ka një zgjidhje se si të reduktohet përdorimi i makinave.
Në Kosovë, viteve të kaluara në këtë ditë kishte organizime të ndryshme.