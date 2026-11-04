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Në banka u ulën si zakonisht, por ligjëratat i patën më ndryshe se herëve të tjera.
Nxënësit prizrenas të klasave të 11-ta e 12-ta, mesditën e së mërkurës patën mundësi të mësojnë më shumë për 5 nëntorin - Ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Rome.
Atyre në vigjilje të kësaj date, iu ligjëroi gazetari Denis Galushi i cili i njoftoi me disa fjalë të reja.
Mësimet u shoqëruan edhe me këngë.Veç historisë e dialekteve, ata patën mundësi të njoftohen edhe për universitetet në të cilat mund ta studiohet kjo gjuhë.
Kjo përvojë e re u prit pozitivisht edhe nga nxënësit.
Nga kureshtja dhe interesimi i nxënësve shqiptar për ato që u thanë u nda i kënaqur edhe ligjëruesi.
Detajet mund t'i gjeni më poshtë: