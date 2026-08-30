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Sot shënohet Dita Ndërkombëtare e Personave të Zhdukur, ndërsa 27 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, 1 mijë e 577 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur nga lufta e viteve 1998-1999.
Pas përfundimit të luftës, në vitin 1999, rreth 6 mijë e 500 persona në Kosovë ishin raportuar të zhdukur.
Sipas Institutit për Krimet e Kryera Gjatë Luftës në Kosovë, edhe sot familjet e 1 mijë e 577 personave vazhdojnë të presin për fatin dhe vendndodhjen e më të dashurve të tyre.
Në shënim të kësaj dite, ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, do të bëjë homazhe te Monumenti i Personave të Zhdukur në Prishtinë, duke filluar nga ora 09:30.
Dita Ndërkombëtare e Personave të Zhdukur shërben si kujtesë për mijëra familje që ende presin përgjigje për fatin e familjarëve të tyre./Klankosova.tv