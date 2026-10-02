Lajmet e fundit
Dita Ndërkombëtare e Jo-Dhunës shënohet më 2 tetor, e cila përkon me datëlindjen e Mahatma Gandhit, liderit të lëvizjes për pavarësinë e Indisë dhe pionierit të filozofisë dhe strategjisë së jo-dhunës.
Sipas rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të datës 15 qershor 2007, e cila vendosi përkujtimin, kjo ditë përhap mesazhin e jo-dhunës, duke përfshirë edukimin dhe ndërgjegjësimin publik.
Rezoluta ripohon "relevancën universale të parimit të mos dhunës" dhe dëshirën "për të siguruar një kulturë paqeje, tolerance, mirëkuptimi dhe jo-dhunës".
Gandi, i cili ndihmoi në udhëheqjen e Indisë drejt pavarësisë, ka qenë frymëzimi për lëvizjet jo të dhunshme për të drejtat civile dhe ndryshimet shoqërore në të gjithë botën, raporton KosovaPress.
Gjatë gjithë jetës së tij, Gandi mbeti i përkushtuar ndaj besimit të tij në jo-dhunën edhe në kushte shtypëse dhe përballë sfidave në dukje të pakapërcyeshme.
Ndërkohë që jo-dhuna përdoret shpesh si sinonim për pacifizmin, që nga mesi i shekullit të 20-të termi jo-dhunë është adoptuar nga shumë lëvizje për ndryshime shoqërore të cilat nuk fokusohen në kundërshtimin e luftës.
Një parim kyç i teorisë së jo-dhunës është se pushteti i sundimtarëve varet nga pëlqimi i popullatës, dhe për këtë arsye jo-dhuna kërkon të minojë një pushtet të tillë përmes tërheqjes së pëlqimit dhe bashkëpunimit të popullatës.