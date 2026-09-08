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Në fshatin Kliqinë të Komunës së Pejës është mbajtur sot dita e tetë e protestës së banorëve, të cilët po kundërshtojnë mosrealizimin e kërkesave të tyre për përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e sigurisë në komunikacion.
Një banor i fshatit, për Klankosova.tv, ka bërë të ditur se protesta po vazhdon për shkak të mosadresimit të kërkesave të qytetarëve.
Sipas tij, kërkesa kryesore është ndërtimi i një rrethrrotullimi në këtë pjesë të rrugës, si dhe krijimi i një kalimi të sigurt për fëmijët.
Ata thonë se këto masa janë të nevojshme për të rritur sigurinë e banorëve, veçanërisht të fëmijëve, si dhe për të lehtësuar qarkullimin në këtë zonë.