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Gati gjysma e evropianëve kanë përjetuar probleme emocionale ose psikologjike, përfshirë ankthin dhe ndjenjat e depresionit.
Bashkimi Evropian, në Ditën Botërore të Shëndetit Mendor, ka ngritur shqetësimin për ndikimin e rrjeteve sociale në shëndetin mendor, sidomos te fëmijët.
Komisioni Evropian paralajmëron se pasojat ekonomike të problemeve të shëndetit mendor janë gjithashtu të konsiderueshme.
Një shqetësim i veçantë lidhet me ndikimin e teknologjisë dhe rrjeteve sociale.
Bashkimi Evropian ka ndërmarrë iniciativa ligjore për të trajtuar përdorimin problematik të platformave digjitale, kohën e tepruar para ekraneve, ekspozimin ndaj përmbajtjeve të paligjshme, bullizmin kibernetik dhe dhunën në internet.
Komisioni bën të ditur se muajin e kaluar BE-ja propozoi edhe aktin ligjor të quajtur “EU KIDS Act”, që synon forcimin e mbrojtjes së fëmijëve në internet. Propozimi parasheh ndalimin e qasjes në platformat e rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 13-vjeçare, si dhe vendosjen e një moshe minimale në nivel të BE-së për hapjen e llogarive personale nga të miturit. /Klankosova.tv