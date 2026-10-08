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Në ditën e parë pas zyrtarizimit si presidente, Justina Shiroka-Pulës, i shkoi në takim, kryeministri, Albin Kurti.
Kreu i ekzekutivit, e konsideroi nder, pranimin e saj për ta marrë pozitën si shefe shteti, e me të u premtua bashkëpunim.
Qëndrim si të kreut të ekzekutivit u tha se ka edhe presidentja e re.
Para këtij takimi, shefja e shtetit nisi ditën me homazhe në Kompleksiin Memorial, “Adem Jashari” në Prekaz, tek varri ish-presidentit, Ibrahim Rugova dhe tek ai i veprimtarit, Adem Demaçi.
Justina Shiroka-Pula u votua si presidente të martën në mesnatë.