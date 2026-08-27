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Sot po zhvillohet aksion për pastimin e liqenit të Badocit në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Liqeneve nga organizata "Ta Pastrojmë Kosovën".
Vullnetarë të shumtë iu bashkuan njësive të zjarrfikësve dhe FSK-së të cilët mbeturinat e mbledhura i larguan përmes varkave.
Organizatori Luan Hasanaj tha se në liqenin e Badocit kishte hapësira të mbushura me plastikë të cilat kishin mbuluar edhe sipërfaqen e ujit. Ai tha se nga ajo hapësirë janë larguar 200 thasë me mbeturina.
"Është jashtëzakonisht ndjenjë e mirë kur sheh kaq shumë njerëz të cilët janë bashkuar sot në një thirrje për të kontribuar në vendin tonë. Jemi në Badoc, një zonë që ka qenë e mbushur me plastikë edhe sipërfaqja e ujit madje dhe deri më tani janë larguar 200 thasë me mbeturina", tha ai.
Për më shumë ndiqni kronikën e gazetares, Diellëza Berisha: