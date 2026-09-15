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Informacion për limfoma nuk kanë, por interesim për analiza kanë.
Hemogrami si analizë bazë u ofrua falas për secilin qytetar të interesuar gjatë të martës në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë si simbolikë për nder të Ditës Botërore të Ndërgjegjësimit për limfomat, raporton Klan Kosova.
Në këtë aktivitet vullnetar, nga klinika e Hematologjisë në QKUK gjaku iu mor 101 vetave nga teknikja e laboratorit, Shpresa Fetahi.
E në këtë rast, qytetarët u informuan edhe për këtë lloj kanceri të gjakut.
Sipas hematologëve, edhe Kosova është me trendin e njëjtë të rritjes me këtë sëmundje malinje sikurse vendet e rajonit.
Në sektorin publik, këto raste trajtohen me terapitë përkatëse, por Kosova është ende larg mundësisë për trajtim operativ në rastet kur kërkohet transplanti i palcës te pacientët, shërbime këto që kryhen jashtë shtetit.
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