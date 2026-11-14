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Përfaqësuesja e Kosovës në futboll do të luajë sot ndaj Izraelit, në një përballje të vlefshme për Ligën e Kombeve të UEFA-s.
Takimi është paraparë të nisë në orën 15:00 dhe do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, njofton Klankosova.tv.
Me rastin e kësaj ndeshjeje, Federata e Futbollit e Kosovës ka publikuar një mesazh motivues, duke bërë thirrje për mbështetje të Kombëtares.
“DITA E KOSOVËS!, Një komb. Një zemër. Një qëllim. Fitorja! Për Kosovën, deri në fund! Forca Dardanë!”, thuhet në mesazhin e FFK-së, njofton Klankosova.tv.