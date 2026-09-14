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Në Hagë sot zhvillohet dita përfundimtare e procesit gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, lidhur me akuzat për tentim të pengimit të drejtësisë.
Pas dy ditëve të javës së kaluar, të enjten dhe të premten, kur Prokuroria e Specializuar dhe ekipet mbrojtëse paraqitën fjalët e tyre përfundimtare, sot janë paraparë kundërpërgjigjet e palëve.
Seanca pritet të përfundojë gjatë pjesës së parë të ditës, tha gazetarja e Klan Kosova, Rina Mujku, e cila po e përcjell nga afër këtë proces gjyqësor.
“Prokuroria e Specializuar ka një orë në dispozicion për kundërpërgjigjen e saj, ndërsa ekipet mbrojtëse kanë hapësirë. Mbrojtjes së Hashim Thaçit i janë ndarë 30 minuta, ndërsa 15 minuta ekipet e tjera mbrojtëse…”, tha Mujku. /Klankosova.tv