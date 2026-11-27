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Me rastin e Ditës së Forcës, dyert e kazermës “Adem Jashari” në Prishtinë u hapën për qytetarët, të cilët patën mundësi të njihen nga afër me pajisjet, armatimin dhe punën e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Interesimi më i madh ishte te fëmijët, të cilët me kureshtje panë nga afër pajisjet ushtarake, provuan motoçikletat e ushtarëve dhe parashtruan pyetje për punën dhe jetën në FSK. Disa prej tyre shprehën dëshirën që në të ardhmen të bëhen ushtarë, raporton Klan Kosova.
Në kazermë pati edhe vizita nga përfaqësues të institucioneve, ndërsa ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, bëri të ditur se deri më tani janë realizuar investime prej afro 500 milionë eurosh për armatim, transport dhe pajisje të tjera për FSK-në.
Ndërkaq, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, kujtoi edhe kontributin e atyre që shërbyen në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.
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