Lajmet e fundit
Forca e Sigurisë së Kosovës do t’i hapë sot dyert e kazermave për qytetarët, me rastin e shënimit të “Ditës së Forcës”.
Aktiviteti do të organizohet në të gjitha kazermat e FSK-së, ku qytetarët do të kenë mundësi të njihen nga afër me kapacitetet ushtarake, të shohin pajisjet dhe mjetet ushtarake, si dhe të takojnë pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Kazermat do të jenë të hapura për vizitorë nga ora 10:00 deri në 13:30.
Sipas njoftimit të FSK-së, kazermat do të jenë të hapura për vizitorët në Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Istog, Mitrovicë, Pomozotin, Prishtinë dhe Prizren.
Në kazermën “Adem Jashari” pritet të marrin pjesë edhe udhëheqësit e lartë shtetërorë.