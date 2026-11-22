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Sot shënohen 118 vjet nga unifikimi i alfabetit shqip në Kongresin e Manastirit, ku u përcaktuan 36 shkronjat që përdoren edhe sot.
Profesorët e gjuhës shqipe vlerësojnë se teknologjia dhe inteligjenca artificiale po ndikojnë në përdorimin e fjalëve të huaja, veçanërisht nga të rinjtë, por mund të shërbejnë edhe në zhvillimin e gjuhës.
Megjithatë, sipas tyre, ruajtja e gjuhës shqipe mbetet e rëndësishme përmes leximit dhe mësimit tradicional.
Për më shumë, ndiqni kronikën e mëposhtme;