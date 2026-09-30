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Organizatori i protestës “Jo në emrin tim!”, Çlirim Haziri, i cili njëherazi është djali i dëshmorit Xhavit Haziri, ka folur për tubimin e qytetarëve që 15 net rresht në zemër të Prishtinës, për të kundërshtuar vendimin dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Ai tha se është një emocion kur shënon ora 21:00 në sheshin “Skënderbeu”, duke theksuar se të gjithë qytetarët ndihen të bashkuar, pasi sipas tij, të gjithë janë të goditur nga dënimi i çlirimtarëve, transmeton Klankosova.tv.
“Përmes kësaj proteste, mendoj që bashkërisht me të rinjtë e Kosovës, me të gjithë qytetarët që vinë prej qyteteve të ndryshme në sheshin ‘Skënderbeu’ tash e 15 ditë, pra sot është dita e 15-të që jemi në shesh, po tentojmë të shprehim pakënaqësinë dhe qëndrimet tona rreth një vendimi që e nuk është marrë duke u bazuar në prova dhe fakte, por është një vendim i diktuar dhe realisht për Kosovën është e papranueshme që në emër të drejtësisë të veprohet me një padrejtësi të tillë, kështu që përmes kësaj proteste, të bashkuar që 15 ditë, i shprehim qëndrimet tonë, kërkesat tona, dhe do të vazhdojmë kështu deri në realizmin e tyre”, tha Haziri.