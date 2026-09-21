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Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë do të zhvillohet edhe sot protesta kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Protesta ka hyrë në ditën e gjashtë, ndërsa pjesëmarrësit do të mblidhen në qendër të kryeqytetit për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj vendimit të gjykatës, transmeton Klankosova.tv.
Tubimi mbahet në sheshin “Skënderbeu”, ku protestuesit tash e gjashtë ditë po përcjellin mesazhet e tyre lidhur me procesin gjyqësor dhe aktgjykimin ndaj çlirimtarëve.