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Sheshi “Skënderbeu” në kryeqytet do të jetë sërish sonte pikëtakimi i qytetarëve që do të dalin në protestë.
Protesta, e cila do të nisë në ora 21:00, ka për qëllim kundërshtimin e aktgjykimit të 16 shtatorit, me të cilin Gjykata Speciale shpalli verdiktin final ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Kjo është nata e pestë e protestës, ndërsa edhe sonte pritet që pjesë e saj të jenë figura publike dhe përfaqësues të ndryshëm të jetës politike e shoqërore./Klankosova.tv