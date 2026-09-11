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Në ditën e parë të paraqitjes së fjalëve përfundimtare në rastin “Thaçi 2”, Hashim Thaçi dhe të akuzuarit e tjerë e ndoqën seancën përmes videolidhjes, ndërsa mbrojtja kërkoi pafajësi dhe dënime më të ulëta.
Avokatët e Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit kundërshtuan pretendimet e ZPS-së, duke thënë se nuk janë paraqitur prova të mjaftueshme për dënim.
Mbrojtja e Smakajt kërkoi që dënimi të mos kalojë 12 muaj, ndërsa avokatët e Fazliut dhe Kuçit kërkuan shpalljen e tyre të pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës.
Seanca për këtë rast, ku përfshihen Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuçi, do të vazhdojë të hënën, më 14 shtator.