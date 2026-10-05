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Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani, ka raportuar nga Kuvendi i Kosovës lidhur me zhvillimet pas votimit në lexim të parë të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Ajo tha se shefat e grupeve parlamentare janë pranë kryetares së Kuvendit, Albulena Haxhiu, derisa bëri të ditur se PDK-ja, së bashku me disa parti të tjera, ndërsa sipas saj me shumë gjasë edhe Aleanca, pritet të kërkojnë që Projektligji të procedohet për votim edhe në lexim të dytë.
“PDK bashkë me disa parti të tjera, me shumë gjasë me Aleancën, do të kërkojnë mocion për Projektligjin dhe që ai me patjetër të votohet edhe në lexim të dytë”, ka raportuar Tërshani, transmeton Klankosova.tv.