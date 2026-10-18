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Disa persona kanë vdekur ose janë lënduar si pasojë e një zjarri të madh pranë bazës ushtarake kanadeze Wainwright, në provincën e Albertës.
Ministri i Mbrojtjes i Kanadasë, David McGuinty, nuk ka konfirmuar numrin e viktimave dhe as shkakun e zjarrit, duke e cilësuar situatën si “shumë aktive dhe delikate”.
Ndërkohë, rrjeti televiziv kanadez “Global News”, duke iu referuar burimeve ushtarake anonime, raportoi se të paktën shtatë persona kanë vdekur dhe dhjetëra të tjerë janë lënduar, pasi një linjë gazi ose pus gazi është goditur gjatë një ushtrimi ushtarak me municion të vërtetë, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv
Kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, ka deklaruar se bëhet fjalë për një incident serioz që ka shkaktuar zjarr të madh, duke shprehur solidaritet me personat e prekur.
Sipas autoriteteve lokale, zjarri shpërtheu të shtunën dhe u përhap me shpejtësi për shkak të erërave të forta, duke kaluar edhe përtej rrethojave të bazës ushtarake.
Ndërkohë, spitali Royal Alexandra në Edmonton aktivizoi protokollin e emergjencës për incidente me numër të madh viktimash. Një mjek i urgjencës në këtë spital tha se numri i pacientëve mund të mbingarkojë kapacitetet shëndetësore të qytetit.
Autoritetet u kanë bërë thirrje banorëve që të shmangin zonën dhe t’u lënë përparësi automjeteve të emergjencës.