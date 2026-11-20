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Disa raste të dhunës fizike dhe psikike janë raportuar në vende të ndryshme të Kosovës, sipas raportit të Policisë së Kosovës.
Rastet janë regjistruar në Fushë Kosovë, Ferizaj, Pejë, Gjakovë dhe Vushtrri, ndërsa në shumicën prej tyre viktima kanë qenë gra.
Në Fushë Kosovë, një grua dyshohet se është sulmuar fizikisht nga një burrë. I dyshuari është arrestuar dhe, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.
Një rast i ngjashëm është edhe në Ferizaj, ku një grua ka pranuar tretman mjekësor pas dhunës së dyshuar fizike. I dyshuari është arrestuar dhe është dërguar në vuajtje të dënimit.
Në Pejë, një burrë dyshohet se ka sulmuar fizikisht një grua pas një mosmarrëveshjeje. Pas intervistimit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.
Ndërsa në Gjakovë, një burrë dyshohet se ka sulmuar fizikisht një person tjetër të gjinisë mashkullore. Edhe në këtë rast, i dyshuari është liruar pas intervistimit, me vendim të prokurorit.
Po në Gjakovë, është raportuar edhe një rast i keqtrajtimit fizik dhe psikik të një gruaje nga një burrë. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari ndodhet në kërkim policor. Rasti është në procedurë hetimore.
Një tjetër rast është regjistruar në Vushtrri, ku një grua dyshohet se është sulmuar fizikisht nga një burrë. Viktima, së bashku me fëmijët e saj, është dërguar në strehimore, ndërsa i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt pas intervistimit.