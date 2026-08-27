Lajmet e fundit
Një rast i kanosjes është raportuar në Vushtrri, ku një person dyshohet se u ka dërguar mesazhe me përmbajtje kërcënuese disa viktimave.
Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur më 21 gusht rreth orës 18:40. Palët janë shoqëruar në stacionin policor, ku pas inicimit të rastit, njëra nga viktimat ka kërkuar edhe urdhër mbrojtës, transmeton Klankosova.tv.
I dyshuari është intervistuar nga Policia, ndërsa me vendim të prokurorit është liruar dhe rasti do të procedohet në procedurë të rregullt.