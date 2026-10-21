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Diplomatja e lartë e Emirateve të Bashkuara Arabe Lana Nusseibeh, hyri të mërkurën në garën për postin e Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.
Me këtë lëvizje, një kandidate e shquar nga Lindja e Mesme i shtohet një gare ku, deri më tani, ka qenë e vështirë të arrihet një konsensus midis anëtarëve më të fuqishëm të Këshillit të Sigurimit.
Nusseibeh, e cila ka shërbyer për më shumë se një dekadë si ambasadore e EBA-së në OKB, deklaroi për agjencinë Reuters se synon të rikthejë rolin e kësaj organizate botërore si një mekanizëm diplomatik për zgjidhjen e problemeve, në një kohë kur krizat globale po shtohen.
“Është e qartë se sot kemi nevojë për një Sekretar të Përgjithshëm që mund të angazhohet sërish për të ardhmen e multilateralizmit dhe të vetë Kombeve të Bashkuara – si një aktor që zgjidh problemet, e jo si një vëzhgues pasiv i krizave botërore,” u shpreh ajo, pak para se ta bënte publike kandidaturën e saj.
Nusseibeh, e cila mban postin e Ministres së Shtetit për Punët e Jashtme në EBA, i është bashkuar garës në një fazë të vonë. Sipas burimeve, në një sondazh jozyrtar të Këshillit të Sigurimit, ish-nënpresidentja e Kosta Rikës, Rebeca Grynspan, kryesonte me një diferencë të ngushtë.
Megjithëse Grynspan ka qenë në krye të këtyre “sondazheve paraprake” jozyrtare, javën e kaluar ajo – së bashku me kandidatët e tjerë – mori dy ose më shumë vota kundër nga pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit (Britania, Kina, Franca, Rusia dhe SHBA-ja), të cilët kanë fjalën vendimtare në këtë proces.