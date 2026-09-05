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Evropa po përballet me një valë të fortë të të nxehtit, me temperatura që kanë kaluar 40 gradë Celsius në disa zona, raporton BBC.
Spanja ka regjistruar 45.7 gradë Celsius, temperatura më e lartë e vitit në vend.
Temperaturat pritet të mbeten të larta edhe në ditët në vijim në Evropën Qendrore dhe Jugore.
Edhe Mbretëria e Bashkuar do të përjetojë mot më të ngrohtë gjatë fundjavës, me deri në 28 gradë Celsius në juglindje.
Megjithatë, nxehtësia në Britani do të jetë jetëshkurtër dhe do të pasohet nga reshje e ajër më i freskët.