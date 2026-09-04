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Shtatë kontejnerë janë djegur mbrëmjen e së enjtes në dy rrugë të Prishtinës, “Sylejman Vokshi” dhe “Avalla”.
Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastrimi”, përmes një njoftimi në Facebook, ka apeluar te qytetarët që të mos hedhin mbeturina të ndezura dhe të mos i djegin kontejnerët.
Sipas kompanisë, djegia e mbeturinave ndot ajrin dhe ambientin, ndërsa paraqet rrezik edhe për shëndetin e qytetarëve.
“Pastrimi” ka rikujtuar se personat që shkaktojnë dëme të tilla mund të gjobiten edhe nga shteti.