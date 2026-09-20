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Organizata “Liria ka Emër” ka bërë të ditur se protesta në mbështetje të krerëve të UÇK-së janë mbajtur edhe në Vankuver të Kanadasë.
Protestat u organizuan kundër, siç u tha, padrejtësisë ndaj krerëve të UÇK-së, pas aktgjykimit dënues të Dhomave të Specializuara të Kosovës me seli në Hagë.
“Diaspora shqiptare me UÇK”, ka shkruar organizata 'LKE'.
Protesta të ngjashme, përpos në Prishtinë, janë mbajtur edhe nga diaspora shqiptare në Gjermani, Zvicër, Itali dhe vende të tjera./Klankosova.tv