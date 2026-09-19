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Vendimi i Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së, ishte temë kryesore që u trajtua sot në emisionin Weekendi.
Telefonuesit nga diaspora, treguan se si e priten vendimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimi, të cilët u dënuan me 81 vjet.
Mërgimtarët u shprehen tejet të zhgënjyer me aktgjykimin.
Ata thanë se janë të shokuar me këtë zhvillim.
"O jemi çu në këmbë", "Na kanë vrarë për së dyti", ishin disa nga reagimet e bashkatdhetarëve.
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