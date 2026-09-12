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Përfaqësuesi i diasporës i platformës “Liria ka emër”, Sahip Kadria, ka bërë të ditur se mërgata shqiptare po organizohet për të përcjellë nga afër vendimin e Gjykatës Speciale në Hagë për ish-krerët e UÇK-së.
Në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, ai bëri të ditur se këtë herë nuk do të organizohet protestë, por një tubim për pritjen e vendimit të gjykatës, për të cilin shprehu bindjen se do të jetë lirues.
Fillimisht çdo iniciativë që është marrë nga platforma “Liria ka emër” apo nga organizatat e dalura nga lufta këtu në Kosovë dhe jashtë saj, ne si mërgatë e kemi mbështetur çdo iniciativë dhe kemi organizuar edhe në mërgatë protesta edhe këtë të fundit përjashtim se kjo e fundit nuk do të jetë një protestë, do të jetë një tubim që do ta presim vendimin e gjykatës speciale që me besim të plotë dhe bindje të plotë që do të jetë lirues. Jemi duke u organizuar për datën 15 dhe 16 shtator, më 15 shtator nga ora 20 deri në ora 23 e kemi lejen për ta pritur orën e pritjes, pastaj me të 16-tin nga ora 7:00 e mëngjesit deri në ora 3:00 pasdite e kemi lejen nga autoritetet holandeze që ta përcjellemi verdiktin e gjykatës në një monitor direkt ballë përballë gjykatës së Hagë ku do të jepet vendimi, do të jetë edhe një monitor i madh, organizatorët e këtij tubimi i kanë përfunduar të gjitha çështjet logjistike me monitor me të gjitha çka i përket për datën 15 dhe 16 shtator,” ka thënë Kadria.
Ai theksoi se diaspora ka qenë vazhdimisht e përfshirë në proceset që lidhen me Gjykatën Speciale dhe se mërgata vazhdon ta ndiejë këtë proces si një çështje të rëndësishme.