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Një burrë dyshohet se është dhunuar nga tre të tjerë në Istog.
Burime të sigurta të Klan Kosova, bëjnë të ditur se rasti ka ndodhur në Burgun e Dubravës.
Sipas informacioneve të Policisë, një burrë ka deklaruar se tre të tjerë, fillimisht kanë ushtruar dhunë fizike ndaj tij dhe më pas dyshohet se e kanë dhunuar seksualisht.
Viktima ka marrë trajtim mjekësor në Spitalin e Pejës, ndërsa për rastin është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa me urdhër të tij rasti është duke u hetuar nga autoritetet.