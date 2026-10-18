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Dhuna shpërtheu në disa pjesë të Francës të shtunën, gjatë ditës së fundit të protestave kundër vështirësive në shkolla dhe rritjes së kostos së jetesës.
Të paktën 1 mijë 200 persona u arrestuan, ndërsa rreth 550 mijë njerëz dolën në rrugë për të protestuar. Qeveria franceze e cilësoi situatën si një “përshkallëzim të dhunës”.
Në Paris, përplasjet me policinë e trazirave vazhduan deri në orët e mbrëmjes. Policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji për të shpërndarë turmat.
Në kryeqytet dhe në qytete të tjera u dogjën ndërtesa. Në Limoges, një zjarr i madh në ndërtesën e bashkisë shkaktoi shembjen e pjesshme të çatisë.
Në disa qytete shpërthyen grabitje, ndërsa u raportuan dëmtime të shumta ndaj ndërtesave të bashkive dhe bizneseve.
Kryeministri francez, Sebastien Lecornu, deklaroi se gjatë trazirave u plagosën 150 efektivë të policisë, transmeton Klankosova.tv
Në Paris, marshimi kryesor dukej se po zhvillohej kryesisht në mënyrë paqësore gjatë pasdites. Një grup të rinjsh i thanë BBC-së se ishin “pacifistë” dhe se po përpiqeshin të sillnin ndryshime, por “asgjë nuk po ndryshon”.
Megjithatë, me kalimin e orëve, disa grupe filluan të ndezin zjarre në rrugë dhe t’u vënë flakën automjeteve, edhe në vende të njohura të qendrës së qytetit, si sheshi Place de la Republique.
Dyqanet u plaçkitën, të paktën një restorant u shkatërrua plotësisht nga zjarri, ndërsa gazetarët e BBC-së panë edhe përleshje mes disa prej grupeve të pranishme.
Policia e trazirave u pa duke sulmuar një turmë në qendër të Parisit dhe duke goditur disa persona me shkopinj gome.