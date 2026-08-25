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Avokatja Blinera Osmani ka thënë se rasti i vrasjes së gruas, për të cilin dyshohet se bashkëshorti i saj mund të jetë kryerësi, është ende në fazën fillestare të hetimeve dhe se duhet respektuar prezumimi i pafajësisë.
Duke folur në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova, Osmani tha se Prokuroria e ka cilësuar rastin si vrasje të rëndë, ndërsa theksoi se nuk duhet të nxirren përfundime para përfundimit të hetimeve.
Megjithatë, sipas saj, kjo nuk duhet ta pengojë shoqërinë që të diskutojë për fenomenin e dhunës ndaj grave, i cili vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë.
Janë në fazën fillestare, prokuroria ka cilësuar si vrasje të rëndë edhe po dyshohet që bashkëshorti i saj të jetë kryerësi i veprës penale, mirëpo që të respektojmë prezumimin e pafajësisë është me rëndësi që mos të kemi përfundime në këtë rast derisa të përmbyllen hetimet nga ana e prokurorisë. Mirëpo kjo nuk duhet të na ndalë, kujdesi ligjor nuk duhet të na ndalë nga bisedat edhe trajtimet e këtij fenomeni për faktin që po është shumë i shpeshtë në vendin tonë. Sipas statistikave në vitin 2025 kemi pasur diku rreth shtatë raste në ditje të dhunës ndaj grave që nuk do të thotë që është numër përfundimtar sepse këto janë vetëm raste të cilat janë lajmëruar janë raportuar në institucionet”, ka thënë Osmani.
Sipas saj, në momentin kur në një familje ka dhunë dhe ekziston rrezik për viktimën, çështja nuk mund të trajtohet më si problem privat.
Osmani theksoi se, pa u sqaruar të gjitha rrethanat e rastit, nuk mund t’i atribuohet përgjegjësia shoqërisë, familjes apo institucioneve përkatëse.