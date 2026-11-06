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Për dy raste të dhunës në familje ka raportuar Policia Rajonale në Pejë, që janë denoncuar gjatë ditës së djeshme.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, në Klinë, më 5 nëntor, rreth orës 13:30, është arrestuar një person i dyshuar për ushtrim të dhunës në familje ndaj një gruaje.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, transmeton Klankosova.tv
Ndërkaq, një rast tjetër është raportuar në Pejë, rreth orës 17:00, ku një grua ka deklaruar se pas një mosmarrëveshjeje, një burrë ka ushtruar dhunë ndaj saj.
Në këtë rast, të dy palët janë intervistuar nga Policia dhe, me vendim të prokurorit, janë liruar në procedurë të rregullt. /Klankosova.tv