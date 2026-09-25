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Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë (DHTIK) ka kërkuar ndërhyrje urgjente nga Qeveria për zhbllokimin e procedurave për shfrytëzimin e pronës publike.
DHTIK bëri të ditur se i është drejtuar kryeministrit të Kosovës dhe ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Ka kërkuar edhe përshpejtimin e ndryshimeve në Ligjin për Pronën Publike.
Sipas DHTIK-së, vonesat dhe pengesat administrative po ndikojnë negativisht në aktivitetin ekonomik. Ato, sipas saj, po shkaktojnë humbje të tregut, vendeve të punës dhe investimeve.
Dhoma thotë se tri kompani kanë marrë dritën e gjelbër nga Qeveria për shfrytëzimin e pronës publike. Megjithatë, ato ende nuk kanë mundur të fillojnë aktivitetin.
Derisa Agjencia e Pyjeve të Kosovës i ka kushtëzuar kontratat me përfundimin e procedurës për ndërrimin e destinimit të tokës, DHTIK vlerëson se kjo procedurë është dashur të përfundonte para nënshkrimit të kontratave.
Për shkak të mosfinalizimit të procedurave, kompanitë nuk kanë mundur të vazhdojnë me marrjen e lejeve pranë Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM), thuhet në komunikatë.
DHTIK ngre shqetësime edhe për kompleksitetin dhe kohëzgjatjen e procedurave. Sipas saj, një biznes mund të presë pothuajse 1 vit për përfundimin e procesit për marrjen e lejes.
“Janë me qindra kërkesa të deponuara prej kohësh në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës, të cilat vazhdojnë të mos përcillen në Zyrën për Administrimin e Pronës Publike për trajtim të mëtejshëm. Bazuar në të dhënat e Doganës së Kosovës, është evidentuar rritje e vazhdueshme e importit të zhavorrit, ku Serbia prin në listën e vendeve nga të cilat importohet ky material. Për DHTIK-në, vonesat në aktivizimin e kapaciteteve vendore ndikojnë në kostot e kompanive dhe në realizimin e projekteve dhe investimeve”, thuhet në komunikatë.
Dhoma kërkon rishikim të tërësishëm të procedurave, eliminimin e burokracisë së panevojshme dhe reduktimin e numrit të institucioneve të përfshira. Po ashtu, kërkon shkurtimin e afateve për trajtimin e kërkesave.
DHTIK e konsideron urgjente përfundimin e ndryshimeve në Ligjin për Pronën Publike.
Ajo kërkon edhe krijimin e një mekanizmi të qartë për koordinimin ndërinstitucional dhe përcjelljen e kërkesave. Sipas DHTIK-së, përcaktimi i afateve për secilin institucion do të krijonte një sistem më efikas dhe të parashikueshëm për bizneset dhe investitorët.