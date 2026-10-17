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Të shtunën, dhjetëra mijëra njerëz marshuan në qendër të Lisbonës për të protestuar kundër rritjes së madhe të kostos së jetesës dhe krizës gjithnjë e më të thellë të strehimit në Portugali, duke shtuar presionin mbi qeverinë e qendrës së djathtë.
Sipas Reuters, sindikata më e madhe e Portugalisë, CGTP, e cila organizoi tubimin, deklaroi se "dhjetëra mijëra" njerëz mbushën një nga bulevardet kryesore të kryeqytetit. Policia nuk dha ndonjë vlerësim për numrin e pjesëmarrësve, transmeton Klankosova.tv.
Protestuesit shprehen se pagat e ulëta nuk po arrijnë të përballojnë kostot e strehimit dhe rritjen e kostos së jetesës. /Klankosova.tv