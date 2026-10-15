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Situata me menaxhimin e mbeturinave raportohet se është bërë shumë e rëndë në rajonin e Prizrenit.
Gazetari korrespodent i Klan Kosova, Nuhi Salihu, në emisionin “Ora Shtatë” bëri të ditur se dhjetëra kamionë të kompanisë së pastrimit “Ekoregjioni” nuk po lejohen që t’i deponojnë mbeturinat në deponinë e Landovicës, transmeton Klankosova.tv.
“Lidhur me këtë çështje, unë dje kam kontaktuar Kryeshefin Ekzekutiv të kompanisë, Burim Shalën, i cili tha se arsyeja e moslejimit të deponimit të mbeturinave nga KMDK-ja është për shkak të mospërmbushjes së obligimeve financiare”, u shpreh Salihu.
Pos tjerash, është bërë e ditur se nga sot janë pezulluar të gjitha shërbimet e grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave.