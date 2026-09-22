Lajmet e fundit
Pesë persona kanë rrezikuar të mbyteshin në det, pasi mjeti lundrues me të cilin po udhëtonin pësoi avari gjatë lundrimit në zonën e Dhërmiut.
Ngjarja është regjistruar këtë të martë, teksa gomonia po lëvizte në drejtim të Porto Palermos. Në bord ndodheshin pesë persona, përfshirë edhe drejtuesin e mjetit lundrues, raporton Euronews.al, transmeton Klankosova.tv.
Pas marrjes së njoftimit për avarinë, shërbimet e Policisë Kufitare të Dhërmiut kanë ndërhyrë menjëherë duke lokalizuar gomonen dhe duke u ardhur në ndihmë personave që ndodheshin në bord.
Fatmirësisht, të pesë personat janë nxjerrë në siguri dhe, sipas policisë, ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore.